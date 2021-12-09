«Игра в кальмара» удостоена специальной награды Американского института кино

Южнокорейский сериал "Игра в кальмары" получил особую награду Американского института кино (AFI), сообщает агентство Ренхап, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

На церемонии вручения награды People's Choice Awards "Игра в кальмары" завоевала награду "The bingeworthy show of 2021" (буквально - шоу для просмотра запоем) в конкуренции с шестью шоу, в том числе "Локи" от Disney+, "Тед Лассо" Apple TV +, "Секс/жизнь" Netflix и Криминальная драма HBO "Мейр из Исттауна".

В этом году главные награды получили фильмы "Кода", "Не смотри вверх", "Дюна", "Король Ричард", "Пицца с лакричником", "Аллея кошмаров", "Власть пса", "Тик-так... Бум!", "Трагедия Макбета" и "Вестсайдская история".

В прошлом месяце "Игра в кальмара" получила титул лучшего полнометражного сериала на Gotham Awards, став первым в стране победителем на церемонии вручения наград в США за инди-фильмы и сериалы.

По данным на 1 декабря, сериал "Игра в кальмара" просмотрело уже более 140 млн человек - количество зрителей почти сравнялось с населением России.

В сериале-антиутопии участникам, которым требуются деньги, предлагают столкнуться со смертоносными детскими играми. В сентябре "Игра в кальмара" стал самым масштабным проектом за всю историю стримингового сервиса Netflix.