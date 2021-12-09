Азербайджанская певица с Украины покоряет шоу-бизнес своим новым синглом

LANA TIGRANA - такой творческий псевдоним выбрала для себя Насибова Руслана Акифовна, передает Day.Az.

Лана, так называет себя певица, - основатель первого Центра восточной культуры в Украине, обучает людей восточному танцу, делает грандиозные праздники для детей и взрослых в тематике востока. Все свои песни певица пишет сама, поскольку имеет музыкальное образование.

В 2017 году LANA TIGRANA получила титул Королевы Венского бала. Певица также выиграла Чемпионат Украины по восточному танцу, получила звание тренера международной категории и стала победителем телевизионных проектов на топовых каналах страны.

Ее отец - азербайджанец.

Своей музыкальный проект LANA начала вести три года назад, сейчас директором проекта является азербайджанец Идрис Джафаров.

У певицы вышел уже третий клип, первые два были "Восток" и "Рассвет", а ещё композитор и певица написала патриотическую песню "Азербайджан", где подчеркнула любовь к родине отца. Новый хит LANA TIGRANA создала в тяжёлом эмоциональном состоянии, песня имеет личный характер.