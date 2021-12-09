Хошгедем хочет удочерить ребенка из Африки

Азербайджанская ведущая Хошгедем Хидаятгызы удочерит ребенка из Африки.

Как передает Day.Az со ссылкой на Olay, об этом она сообщила в своей программе "Səni axtarıram" ("Ищу тебя").

Заслуженный журналист затронула эту тему в разговоре с девочкой по имени Инджи, которая принесла в студию свои деньги для школьных расходов, чтобы помочь детям в Африке. Хошгедем сказала, что, поскольку у нее нет дочери, она хочет удочерить африканского ребенка: "Я заберу одну из них, присмотрю за ней, у меня будет темнокожая дочка. Я познакомлю тебя с ней".