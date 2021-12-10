Азербайджанцы стали самыми популярными российскими музыкантами за рубежом

Музыканты азербайджанского происхождения, братья Рауф и Фаик Мирзоевы, выступающие в составе дуэта Rauf & Faik, а также Jony (Джахид Гусейнли) вошли в топ-10 самых прослушиваемых российских исполнителей за рубежом. Такие данные приводит аудиостриминговый сервис Spotify, сообщает Day.Az со ссылкой на Trend.

Рейтинг был опубликован на странице компании в социальной сети Instagram.

Композитор Петр Чайковский возглавил рейтинг самых прослушиваемых российских музыкантов за рубежом. Дуэт Rauf & Faik занял вторую строчку в рейтинге, а Jony - четвертую.

Напомним, что дуэт Rauf & Faik завоевал огромную популярность в странах СНГ. Клипы с их песнями имеют миллионные просмотры в социальных сетях. Братья родились в 1999 году в Ижевске. Музыкой увлеклись с самого детства. Работают они всегда вместе, у них одинаковый диапазон голоса - четыре с половиной октавы.

Jony - музыкальный исполнитель, проживающий в Москве, родился в Баку. Прославился в России и странах СНГ после мегахита "Аллея". В декабре 2019 года стал победителем в номинации "Прорыв года" по версии "ВКонтакте" и музыкального сервиса BOOM. Самой популярной песней в 2020 году в России по версии Apple Music стал трек Jony "Комета". Музыкант - победитель второго сезона шоу "Маска" на российском телеканале НТВ. В июне 2021 года певец был удостоен российской премии "МУЗ-ТВ" 20/21.