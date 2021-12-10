Леонардо Ди Каприо неожиданно узнал, что его папа тоже снимается в кино

Отец Леонардо Ди Каприо снялся в кино, что стало большим сюрпризом для голливудской звезды.

Как оказалось, у Джорджа Ди Каприо была небольшая роль в фильме "Лакричная пицца", официальный выход которого запланирован на 25 декабря этого года, передает Day.Az со ссылкой на womanews.ru.

Рассказывая журналистам о дебютной роли своего отца, Леонардо признался, что ещё не видел сам фильм, но уверен, что получилось хорошо.

Как же так получилось, что 78-летний Джордж Ди Каприо вдруг оказался на съёмочной площадке, хотя и не планировал? Пол Томас Андерсон, лично пригласил его, решив, что папа Ди Каприо идеально подходит для роли чудаковатого продавца надувных матрасов. Режиссёр вспомнил, что когда-то давно Джордж рассказывал ему, о своём бизнесе по продаже таких матрасов, который, правда, был не особо успешным. Андерсон тут же связался с ним и спросил, не хочет ли он сняться в фильме: "Я рассказал ему сценарий, и он ответил "Звучит здорово. А Лео рассказывал Вам, что когда-то у меня была компания по производству водяных кроватей?". И я просто сказал: "Что ж, Вы наиболее подходящий человек для этой работы!"".

Фильм "Лакричная пицца" впервые был показан в ноябре в нескольких кинотеатрах и был хорошо воспринят кинокритиками. Ожидается, что он заинтересует зрителей не только актёрским дебютом отца Леонардо Ди Каприо.