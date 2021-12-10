"Гарри Поттер" установил новый рекорд

За рекордные 471 тысячу долларов было продано на аукционе в Далласе (США, штат Техас) первое издание романа британской писательницы Джоан Роулинг "Гарри Поттер и философский камень". Это самая высокая цена, заплаченная за первую книгу о мальчике-волшебнике, передает Day.Az со ссылкой на Вести.

Стартовая цена лота составила 75 тысяч долларов. Тираж этого издания составил всего 500 экземпляров. Как отметил вице-президент аукционного дома, Джо Маддалена, заплаченная за редкое издание сумма стала самой высокой для всех опубликованных на коммерческой основе художественных произведений XX века из всех когда-либо проданных.

Первый роман в серии книг о мальчике-волшебнике "Гарри Поттер и философский камень" был впервые опубликован в Великобритании в 1997 году.