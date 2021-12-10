Раскрыты детали сюжета "Аватара 2"

Продюсер Джон Ландау раскрыл подробности фильма "Аватар 2" Джеймса Кэмерона. Деталями сюжета он поделился с Total Film, передает Day.Az со ссылкой на РЕН-ТВ.

Продолжение нашумевшей картины расскажет, как сложилась жизнь главных героев первой картины - бывшего землянина Джейка Салли (Сэм Уортингтон) и Нейтири (Зои Салдана), представительницы народа на'ви, живущего на отдаленной планете.

Герои станут семьей, у них родятся дети.

Тихим семейным будням суждено будет прерваться, когда корпорация RDA решит возобновить добычу полезных ископаемых на Пандоре. Джейк и его семья будут вынуждены спасаться и бежать в сторону рифа - места, которое считается безопасным. Там они встретят клан Меткайина.

Продюсер рассказал, что все последующие части будут сюжетно связаны.

Ландау считает, что Кэмерон всегда пишет сценарии на универсальные темы, которые не укладываются в один жанр. По словам продюсера, нет более универсальной темы, чем семья, - именно семья Салли находится в центре каждой части "Аватара".

Напомним, премьера первой части картины состоялась в 2009 году. Фильм стал самым кассовым в истории кинематографа.