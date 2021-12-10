Брэд Питт захотел помириться с Анджелиной Джоли

Актер Брэд Питт хочет помириться со своей экс-супругой Анджелиной Джоли, сообщает Us Weekly со ссылкой на собственный источник, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Сделать это 57-летний Питт хочет ради детей. "Брэд надеется, что однажды они с Анджелиной найдут возможность простить друг друга и выйти на другой уровень отношений, хотя бы ради детей. Ему не нравится эта ссора", - говорит инсайдер.

Питт и Джоли расстались в 2016 году, развелись в 2019 году. Судебные тяжбы между ними до сих пор не завершились. В частности, суды касаются шестерых родных и приемных детей пары: 20-летнего Мэддокса, 18-летнего Пакса, 16-летней Захары, 15-летней Шайло, 13-летних близнецов Нокса и Вивьен.