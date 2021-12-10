Григорий Лепс разводится после 20 лет брака

Музыкант Григорий Лепс и его жена Анна Шаплыкова разводятся после 20 лет брака. Об этом 10 декабря сообщило издание StarHit со ссылкой на судебные документы, передает Day.Az со ссылкой на Корреспондент.

По данным СМИ, инициатором развода стала Шаплыкова. Пара решила расстаться мирно и без раздела имущества. Супруги встретятся в суде 20 декабря.

О причинах развода пока ничего неизвестно. Отмечается, что совсем недавно певец тепло поздравлял жену в соцсетях.

Напомним, пара познакомилась в 2000 году, а узаконила отношения спустя два года. В браке родились трое детей: дочери Ева (2002) и Николь (2007), а также сын Иван (2010).

