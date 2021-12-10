Танец Бритни Спирс вызвал споры в Сети

Американская певица Бритни Спирс снялась в откровенном наряде и вызвала споры в сети из-за своего внешнего вида. Соответствующие публикация и комментарии появились на ее странице в Instagram, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

На размещенном в сети ролике 40-летняя знаменитость выполняет танцевальные движения с распущенными волосами. На ней - блестящее бежевое платье с открытыми плечами и декольте, а также асимметричная юбка с розовыми рюшами, которая полностью обнажает ее бедро. Образ Спирс дополнили черные туфли на каблуках и кулон.

Пост звезды набрал больше 356 тысяч лайков. Поклонники принялись обсуждать короткое видео в комментариях. Так, одни юзеры стали критиковать исполнительницу за странное поведение. "Какого черта здесь происходит?", "От ее видео всегда веет очень странным настроением", "Люблю Бритни, но это платье просто уродливое", "Ей следует нанять стилиста", - негодовали они.

Другие фанаты, напротив, оценили образ Спирс. "Ты потрясающая! Продолжай сиять!", "Кто-нибудь отправьте эту легенду на ковровую дорожку!", "Прекрасное платье!", "Ты выглядишь, как принцесса", - высказывались поклонники.