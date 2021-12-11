Пятерых человек признали пострадавшими в смертельном ДТП с участием Собчак

Предварительное расследование возбужденного после ДТП, в которое попала журналистка Ксения Собак в Сочи, дела завершено, его передали в прокуратуру. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на МВД, передает Day.Az.

Как рассказали в полиции, в ходе расследования опросили 13 свидетелей, пятерых участников ДТП признали потерпевшими, причиной аварии стало нарушение ПДД таксистом Олегом Цоем, управлявшем автомобилем, в котором находилась Собчак.

Авария произошла вечером 9 октября на трассе между Адлером и Красной Поляной в Краснодарском крае. Водитель Mercedes S 500, в котором находилась Собчак, выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с Volkswagen. Вторую иномарку от удара отбросило на микроавтобус. В результате аварии погибла 35-летняя пассажирка Volkswagen Екатерина Тарасова. Находившиеся в машине 28-летний водитель и 29-летняя женщина получили травмы. Вторая пассажирка Volkswagen Оксана Садовник выжила.