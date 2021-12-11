Певица МакSим вышла на сцену в сопровождении врачей

Российская певица Марина Максимова (МакSим), которая летом пережила тяжелую пневмонию и кому, вернулась на сцену на премии "Золотой Граммофон". Об этом сообщает Telegram-канал Shot, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

В этот вечер артистка получила награду за один из своих клипов. Для МакSим данная церемония стала первым большим выходом в свет после тяжелой болезни.

Находясь на сцене, МакSим представила публике врачей, спасших ей жизнь. По словам певицы, именно медики "вытащили ее с того света".

МакSим рассказала о госпитализации с пневмонией и отрицательным тестом на коронавирус 15 июня. Через несколько дней медики диагностировали у нее сильное поражение легких. Певицу ввели в искусственную кому и подключили к аппарату ИВЛ. Состояние Максимовой долгое время оставалось тяжелым. Новости об улучшении состояния артистки появились 31 июля. 3 августа Максимова начала дышать самостоятельно, а через неделю ее перевели из реанимации в обычную палату. 13 августа МакSим вернулась домой.