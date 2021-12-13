Умер «король мексиканской народной музыки»

Скончался известный мексиканский певец, актер и кинопродюсер Висенте "Ченте" Фернандес Гомес. У него было несколько прозвищ: "Эль Идоло де Мехико" (кумир Мексики), "Эль-Рей-де-ла-музыки Ранчера" (король музыки ранчера (жанр мексиканской народной музыки). Об этом сообщается на странице артиста в Instagram, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Он ушел из жизни в возрасте 81 года. Это произошло в воскресенье, 12 декабря.

"Для меня было честью и большой гордостью разделить со всеми прекрасную музыкальную карьеру и отдать все для своей аудитории. Спасибо, что продолжаете аплодировать. Спасибо, что продолжаете петь", - говорится в сообщении в социальной сети.

Фернандес Гомес родился в 1940 году в городе Гвадалахара, расположенном в мексиканском штате Халиско. В 2012 году артист перенес сложную операцию, в результате которой ему удалили почти половину печени из-за опухоли. Через год он столкнулся с тромбозом легких, а в марте 2015 года певцу удалили три грыжи. В этом году он был госпитализирован после падения на своем ранчо.

Песни артиста популярны в латиноамериканских семьях. Его музыка также известна во всем мире. В числе композиций есть такие хиты, как "El rey", "Volver, volver" и "Por tu maldito amor". Певец продал свыше 65 млн альбомов и снял более 35 фильмов. Он выиграл три "Грэмми" и восемь латинских "Грэмми", а также был назван Человеком года Академией латинской звукозаписи в 2002 году.

В 1998 году Фернандес Гомес получил звезду на Голливудской аллее славы. В том же году он был включен в Зал славы латинской музыки Billboard.