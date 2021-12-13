Звезда бондианы откровенно рассказала о харассменте на прослушивании

Британская актриса Наоми Харрис, наиболее известная по ролям в фильмах "28 дней спустя", "007: Координаты "Скайфолл" и "Пираты Карибского моря: Сундук мертвеца", рассказала о случае харассмента во время одного из прослушиваний. Об этом сообщает Deadline, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

По словам исполнительницы роли Ив Манипенни в серии фильмов о Джеймсе Бонде, во время читки мужчина запустил руку ей под юбку. Харрис отказалась назвать его имя, однако подчеркнула, что он является "большой-большой звездой". Она также отметила, что его поведение не вызвало осуждения со стороны других присутствующих в помещении.

"Что меня больше всего шокировало в этой ситуации, - это то, что там был кастинг-директор и режиссер, и, разумеется, никто и слова не сказал, потому что он был - и остается - такой большой звездой", - вспомнила актриса.

Она добавила, что это был единственный случай, когда она столкнулась с домогательствами. Она подчеркнула, что в настоящее время ситуация изменилась. Так, например, на другом проекте человека, который попробовал сделать что-то подобное, тут же отстранили.