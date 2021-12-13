https://news.day.az/showbiz/1414833.html Стала известна победительница конкурса «Мисс Вселенная» - ФОТО
Стала известна победительница конкурса «Мисс Вселенная» - ФОТО
Победительницей конкурса Miss Universe стала представительница Индии Харнааз Сандху, свидетельствуют кадры трансляции.
Как передает Day.Az со ссылкой на российские СМИ, победительница получила корону от своей предшественницы Андреа Меса, родом из Мексики. На втором месте - представительница ЮАР. В конкурсе приняли участник девушки из 80 стран.
Финальный этап конкурса Miss Universe ("Мисс Вселенная"), празднующего в этом году своё 70-летие, прошел в израильском курортном городе Эйлат.
Конкурс проводился в Израиле впервые.
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