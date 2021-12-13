Песня азербайджанцев названа "Треком года"

Сервис "VK Музыка" подвел итоги 2021 года. В категории "Трек года" победила композиция "Птичка", которую исполняют музыканты азербайджанского происхождения HammAli & Navai (Александр Алиев и Наваи Бакиров), сообщает Trend со ссылкой на российские СМИ, передает Day.Az.

Напомним, что ранее песня "Птичка" стала самой прослушиваемой у пользователей стримингового сервиса "Яндекс.Музыка", а также самым популярным треком в России в 2021 году в рейтинге Apple Music.

HammAli & Navai - творческий тандем, ставший настоящим событием 2018 года в России и на ее официальных интернет-площадках благодаря сочетанию танцевальной музыки и пронзительной рэп-лирики. Его хиты "Пустите меня на танцпол", "Ноты", "Хочешь, я к тебе приеду", "Цветок" и альбом JANAVI стремительно взлетели на вершины музыкальных чартов и завоевали любовь слушателей.