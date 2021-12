Представлен официальный видеоклип азербайджанской участницы международного конкурса песни "Детское Евровидение" Соны Азизовой на композицию One Of Those Days, передает Day.Az со ссылкой на Trend.

Авторами композиции One Of Those Days являются Мария Броберг, Франсиско Фарией, Мартин Вийк, Хампус Эврениус. В создании композиции принимали участие Джавид Шахбасбеков и Сона Азизова.

Ранее в социальной сети было презентовано превью-видео на конкурсную песню.

"Песня написана в жанре поп-баллады. Лично я вижу в ней много света, добра и благородства", - сказала ранее в интервью Сона Азизова.

Напомним, что 19-й международный конкурс песни "Детское Евровидение" пройдет 19 декабря на сцене музыкального комплекса La Seine Musicale в Париже (Франция).

"Признаюсь, с нетерпением жду 19 декабря. Интенсивно занимаюсь вокалом, театральным искусством, репетирую. Мне очень хочется подняться на Эйфелеву башню и спеть оттуда One Of Those Days", - отметила азербайджанская участница конкурса.