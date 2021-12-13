Стали известны номинации на премию "Золотой глобус".

Как передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru, об этом сообщается на официальном сайте премии.

Так, на "Лучшую драматическую актрису" были номинированы Леди Гага за ее роль Патриции Реджани в фильме "Дом Gucci", Кристен Стюарт за роль принцессы Дианы, а также Николь Кидман, Оливия Колман и Джессика Честейн.

За "Лучшего драматического актера" сразятся Уилл Смит, Дензел Вашингтон, Бенедикт Камбербетч, Махершала Али и Хавьер Бардем.

Получивший всемирную известность южнокорейский сериал "Игра в кальмара" получил номинацию на лучший драматический сериал.

Среди других известных номинантов оказались Бейонсе и Билли Айлиш, которые будут соревноваться за награду за лучшую оригинальную песню.

Ежегодная церемония вручения премии "Золотой глобус" пройдет 9 января 2022. При этом, многие компании, в числе которых NBC отказались от трансляции вручения наград из-за того, что в конкурсном жюри недостаточно представлены темнокожие и другие представители меньшинств.