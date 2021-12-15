Европейская киноакадемия объявила фильм года

Европейская киноакадемия объявила ленту "Куда ты идешь, Аида?" лучшим фильмом года. Об этом сообщает Deadline, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Картина, получившая главную награду, рассказывает о переводчике Аиде, которая пытается спасти родных на фоне балканского конфликта 1995 года. Над проектом работали студии Боснии и Герцеговины, Австрии, Румынии, Нидерландов, Германии, Польши, Франции, Норвегии и Турции. Картина Ясмилы Жбанич была номинирована на "Оскар" в категории "Лучший фильм на иностранном языке".

Европейская киноакадемия также отметила Жбанич как лучшего режиссера, а исполнительница главной роли Ясна Джуричич была объявлена лучшей актрисой. Среди актеров награду получил Энтони Хопкинс, снявшийся в "Отце".

Лучшей документальной лентой признали "Побег". Она же стала лидером в категории анимационных фильмов.