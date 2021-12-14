Раскрыты подробности внезапной болезни Лепса

Директор музыканта Григория Лепса Владимир Урюпин рассказал StarHit, что у музыканта случился гипертонический криз, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

"У Григория сильно подскочило давление, случился гипертонический криз. Возможно, переволновался. Да и в принципе он гипертоник", - уточнил Урюпин.

Он добавил, что к певцу приехали врачи и сделали ему необходимые уколы. По словам Урюпина, сейчас Лепс находится дома и чувствует себя хорошо.

Незадолго до этого певица Лариса Долина пожаловалась на срыв премьерного выступления с Лепсом. Она пожелала коллеге скорейшего выздоровления и нашла ему достойную замену.

В СМИ внезапную болезнь Лепса связывали с новостью о его разводе с женой Анной Шаплыковой. Лепс познакомился с будущей супругой в 2000 году, спустя два года пара обручилась. Супруги воспитывают троих детей: дочерей Еву и Николь, а также сына Ивана.