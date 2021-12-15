Бен Аффлек рассказал о браке с Дженнифер Гарнер

Актер Бен Аффлек заявил, что чувствовал себя "в ловушке" из-за своего брака с Дженнифер Гарнер, и, вероятно, не смог бы преодолеть алкогольную зависимость, находясь в этих отношениях. Слова знаменитости прозвучали в эфире эфире "Шоу Говарда Стерна", передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

"Я начал пить отчасти потому, что оказался в ловушке... Я думал - не могу уйти из-за своих детей, но я недоволен, что мне делать? Я выпил бутылку виски и заснул на кушетке, что не стало решением проблемы", - рассказал актер.

Он добавил, что вместе с Гарнер пытался поработать над своим браком ради троих детей, но потом пара поняла, что такие отношения не послужат хорошим примером будущим поколениям.

"У нас был брак, который не удался. Это случилось. Я люблю и уважаю ее", - сказал Аффлек.