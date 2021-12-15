Наталия Орейро вновь стала Милагрос из «Дикого ангела»

Уругвайская певица и актриса Наталия Орейро, известная по роли Милагрос в сериале "Дикий ангел", повторила культовый образ своей героини спустя 23 года. Соответствующие кадры публикует "Кино Mail.ru", передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Известно, что знаменитость приехала в Россию для участия в новом запуске сериала "Дикий ангел" на телеканале "Суббота!", представители которого предложили ей сняться в промосъемке.

На фотосессии Орейро повторила свои узнаваемые образы. Например, ее запечатлели в белом платье из заставки шоу, а также в красной кепке, полосатой футболке, голубых джинсах свободного кроя и черных кедах. Сотрудники телеканала отметили, что кепку звезда привезла с собой из Аргентины. По словам Орейро, именно в ней она снималась в "Диком ангеле".