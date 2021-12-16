63-летнюю Мадонну обвинили в фотошопе на новых снимках

Фанаты обвинили американскую певицу Мадонну в обильной ретуши на новых фотографиях. Соответствующие снимки появились в ее Instagram-аккаунте, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

63-летняя знаменитость опубликовала кадры, на которых она запечатлена в кинотеатре. Исполнительница была одета в широкие рваные джинсы синего цвета, белые полупрозрачную футболку и дутый жилет. Ее образ дополнили красные перчатки без пальцев, вязаная панама с надписью High и белые ботинки на массивной подошве. Волосы Мадонны распущены, а на лицо нанесен макияж в нюдовых тонах.

Пользователи сети заподозрили звезду в фотошопе на снимках. "Это ненастоящая Мадонна", "Еще одна Instagram-съемка с нереалистичной картинкой", "Мне неприятно на это смотреть, слишком много фотошопа. Будь собой!" - высказывались они.

Однако другие похвалили внешний вид певицы: "Ты моя королева!", "Я люблю тебя! Ты самая лучшая", "Очень красивая! Мечтаю увидеть тебя в жизни", "С годами только молодеешь!".