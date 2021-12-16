Камбербэтч рассказал о смерти сестры

Актер Бенедикт Камбербэтч в интервью Daily Mail признался, что чувствовал себя опустошенным после смерти сестры Трэйси Пикок. Женщина ушла из жизни после длительной борьбы с онкологическим заболеванием, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

"Она умерла от рака. Она боролась с ним семь лет. Я опустошен. Она была не такой как все, будто не из этого мира", - заявил Камбербэтч.

Артист рассказал, что сестра занималась реставрацией картин и "была блестящим художником". Камбербэтч добавил, что она до самой смерти работала и рисовала рождественские открытки. Актер вспомнил, как сестра приглядывала за ним в детстве: однажды она оставила его на крыше и забыла об этом из-за беседы с друзьями.

"Она забыла обо мне. Она была на кухне со своими друзьями, а потом увидела, что за окном падает снег", - рассказал Камбербэтч.