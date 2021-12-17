Финал конкурса "Мисс Мира" перенесли

Финал 70-го международного конкурса красоты "Мисс Мира", который должен был состояться в четверг в столице Пуэрто-Рико Сан-Хуане, отложен из-за коронавируса. Об этом представители оргкомитета сообщили на странице конкурса в Facebook, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

"После того как новые положительные случаи [заражения коронавирусом] были подтверждены сегодня утром после консультаций с экспертами и представителями системы здравоохранения, организаторы мероприятия приняли решение отложить финал <...>, он состоится в течение следующих 90 дней", - говорится в сообщении.

"Мы с большим нетерпением ждем возвращения наших конкурсанток, которых мы узнали и полюбили", - сказала Джулия Морли, глава оргкомитета конкурса.

Проведение 70-го конкурса "Мисс Мира" было запланировано на конец 2020 года, однако из-за пандемии COVID-19 конкурс был отложен. В марте 2021 года стало известно, что мероприятие состоится в Сан-Хуане. В нынешнем соревновании принимают участие представительницы 98 стран - наименьшее количество за последние 19 лет.

Россия в этом году в конкурсе не участвует (в 2020-2021 годах национальный конкурс не проводился в связи с распространением COVID-19).