https://news.day.az/showbiz/1416638.html Опубликован список худших фильмов 2021 года
Опубликован список худших фильмов 2021 года
Издание The Wrap опубликовало на своем сайте список худших фильмов 2021 года.
Как передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru, одним из худших проектов издание назвало "Поступь хаоса" с Томом Холландом, а также "По наклонной", в котором тоже снимался исполнитель роли Человека-паука.
Кроме того, в перечень были включены "Дорогой Эван Хансен", "Не смотрите наверх", "Здесь и сегодня", "Телохранитель жены киллера", "Красное уведомление", "Карен", "Узники страны призраков" и "Космический джем: Новое поколение".
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