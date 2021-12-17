Российская актриса Кристина Асмус рассказала об "адском ноябре", в течение которого она и ее дочь находились в больнице, в своем Instagram-аккаунте, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Как отметила Асмус, она не сообщала об этом ранее, так как на нее "много всего навалилось". "Сначала с ребенком лежала, потом я одна с жесткой лихорадкой, потом опять с дочкой. Плюс осложнения начались. Столько скорых мы в жизни не вызывали", - поделилась она.

По словам актрисы, из-за болезни впервые пришлось отменить несколько спектаклей с ее участием. А она сама "не выписывалась из больниц раньше", так как хотела, чтобы "заразы уже прошли наконец". "Вакцинируйтесь, друзья. Болеть - очень больно. И от гриппа прививайтесь. И от ковида. И берегите себя и окружающих", - призвала Асмус.