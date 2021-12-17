Айгюн Кязымова выпустила русскоязычный альбом

Вышел в свет русскоязычный альбом народной артистки Азербайджана Айгюн Кязымовой "Я в Нирване". Об этом сообщили Trend в пресс-службе исполнительницы, передает Day.Az.

Альбом представлен на всех цифровых платформах.

Релиз альбома, включающего в себя шесть треков, состоялся под патронажем SS-production на лейбле BEAT Music.

Такие песни, как "Я и ты", "Карие глаза", "Девушка восточная", стоят особняком в творчестве Айгюн Кязымовой, поэтому неудивительно, что народная артистка решила вновь запеть на русском языке.

"Я в Нирване" - первый в Азербайджане альбом, звучащий в инновационном звуковом формате Dolby Atmos. По словам продюсера BEAT Music Рустама Рзаева, он имеет абсолютно новое звучание, принципиально отличное от всего того, что выпускалось в Азербайджане ранее.

Рассказывая о своей новой работе, Айгюн Кязымова призналась, что давно мечтала выпустить альбом на русском языке.

"Мечта о русскоязычном альбоме зародилась у меня двадцать лет назад. К слову, недавно мы с командой вспоминали тогдашние переговоры с российскими авторами, было немало интересных задумок, не всё срослось, что-то не получилось... Но с мечтой я, как видите, не попрощалась. Это особенный для меня альбом. Он выпущен только на русском языке. А главное - это первый в Азербайджане альбом со звуком Dolby Atmos", - сказала она.

Над новым альбомом певицы работала интернациональная команда - наряду с азербайджанскими музыкантами, были привлечены российские и грузинские авторы, некоторые треки записывались и аранжировались за рубежом. Так, над альбомом работали настоящие профессионалы своего дела - к примеру, Алишер известен успешным сотрудничеством с примадонной российской эстрады Аллой Пугачевой.

В альбом вошли как новые композиции - "Нирвана", "Одержима", "Тарантино", так и ранее выпущенные синглы, например - дуэт "Азербайджан" с народным артистом Азербайджана, певцом и композитором Эмином Агаларовым (EMIN), русская версия знаменитого хита "SUS" - "Пусть" и другие.

В ближайшие дни состоится премьера клипа Айгюн Кязымовой на заглавную песню альбома.