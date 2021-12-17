https://news.day.az/showbiz/1416823.html Азербайджанский певец снял клип в Губе - ВИДЕО
Азербайджанский певец снял клип в Губе - ВИДЕО
Популярный азербайджанский исполнитель Замиг Гусейнов представил клип "Əvəzsizim" ("Незаменимый"), сообщили Trend в пресс-службе исполнителя, передает Day.Az.
Автором музыки песни выступил сам певец, автор слов - Орхан Гарабасма, над аранжировкой песни работал Самир Ширинов.
Новый видеоролик певца рассказывает не только историю любви героев, но и демонстрирует живописную природу, красивые ландшафты города Губа. Губу называют одной из жемчужин туристического Азербайджана. Красивые осенние пейзажи, величественные горы и густые леса в соединении с красивой музыкой Замига Гусейнова создают невероятную картину.
Режиссер видеоклипа - Эмин Мурадов.
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