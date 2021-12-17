Азербайджанский певец снял клип в Губе

Популярный азербайджанский исполнитель Замиг Гусейнов представил клип "Əvəzsizim" ("Незаменимый"), сообщили Trend в пресс-службе исполнителя, передает Day.Az.

Автором музыки песни выступил сам певец, автор слов - Орхан Гарабасма, над аранжировкой песни работал Самир Ширинов.

Новый видеоролик певца рассказывает не только историю любви героев, но и демонстрирует живописную природу, красивые ландшафты города Губа. Губу называют одной из жемчужин туристического Азербайджана. Красивые осенние пейзажи, величественные горы и густые леса в соединении с красивой музыкой Замига Гусейнова создают невероятную картину.

Режиссер видеоклипа - Эмин Мурадов.