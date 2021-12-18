Студия Warner Bros. планирует развивать вселенную Гарри Поттера

Генеральный директор Warner Bros. Энн Сарнофф рассказала, что студия планирует создавать новые проекты по вселенной Гарри Поттера. Об этом она заявила на конференции, организованной Bloomberg, передает Day.Az со ссылкой на РЕН-ТВ.

"Мы хотели бы разработать больше оригинальных сериалов о Гарри Поттере. Мы регулярно общаемся с Джоан Роулинг (автор книг, по которым сняли фильмы о приключениях волшебников. - Прим. ред.) и ее командой", - сказала она.

Сарнофф добавила, что все должно соответствовать канону, духу волшебного мира и тому, "кто такой Гарри".

Отметим, что франшиза о Гарри Поттере - один из самых прибыльных проектов Warner Bros. Восемь фильмов, которые вышли в период с 2001 по 2011 годы, принесли компании 7,7 миллиарда долларов. Два фильма "Фантастические твари" (приквел "Гарри Поттера") заработали еще 1,46 миллиарда.