Фанаты Драко Малфоя выстроились в очередь ради встречи с ним в Москве

Обманутые мошенниками фанатки актера Тома Фелтона, который прославился благодаря роли Драко Малфоя в "Гарри Поттере", приехали на фестиваль поп-культуры Bubble Comics Con, где их кумир проведет автограф-сессию, передает Day.Az со ссылкой на РЕН-ТВ.

Как передает корреспондент "Известий" с места события, в настоящее время желающих лично увидеть британского актера собралось очень много. На автограф-сессию выстроились огромные очереди.

Обманутым девушкам уже удалось увидеть издалека их кумира, но в скором времени они смогут подойти к нему ближе.

На встречу с Фелтоном и само мероприятие зрители пришли подготовленными. Одна девушка появилась в весьма необычном образе.

"Это Королева подземного мира. Шила сама, маску сделали из пластика", - рассказала она.

Еще одна дама появилась с совой, которая изначально многими была воспринята как живая, но все же потом все поняли, что это игрушка.