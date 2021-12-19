Ди Каприо спас двух собак из ледяного озера

Американский актер Леонардо Ди Каприо во время работы над картиной "Не смотрите наверх" спас двух собак, прыгнув за ними в ледяное озеро и вытащив их оттуда.

Об этом рассказали актеры фильма в беседе с Entertainment Weekly, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

В ходе съемок фильма артист снимал дом, в которым проживал вместе с двумя хаски. Однажды один из его питомцев, не привыкших к тому, что озера замерзают в холодную погоду, потому что все время жили в Калифорнии, запрыгнул в замерзшее озеро. Для того, чтобы вылезти оттуда ему потребовалась помощь, поэтому Ди Каприо не долго думая направился за ним в ледяную воду и вытолкнул собаку оттуда.

"Вторая собака начала вылизывать ту, что тонула, и так мы все оказались в озере", - рассказал актер.