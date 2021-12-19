Гитарист Queen Брайан Мэй заболел коронавирусом

Гитарист группы Queen Брайан Мэй опубликовал в своем Instagram-аккаунте фотографию положительного ПЦР-теста на коронавирус, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

"Ага. Наконец-то для меня настал шокирующий день. Страшная двойная красная линия. И да - определенно не надо проявлять никакого сочувствия, пожалуйста. Это были поистине ужасные дни, но я в порядке", - написал Мэй.

Он попросил своих подписчиков проявлять осторожность по отношению к короновирусу. По словам музыканта, заболевания "невероятно заразное".