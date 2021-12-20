Шура устроил скандал в ходе съемок шоу «Суперстар»

Российский поп-певец Шура (настоящее имя - Александр Медведев) устроил скандал в ходе съемок шоу "Суперстар! Возвращение". Об этом пишет Starhit, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Известно, что для своего выступления на полуфинале телепроекта артист выбрал хит Лолиты "Пошлю его на...". Однако в один из дней съемок у исполнителя хита "Холодная луна" не удался ни один дубль, а его команда злилась, что тот не подготовился как следует и не разобрал партитуру.

Отмечается, что концертный директор Шуры Павел Депершмидт упрашивал Шуру взять себя в руки. В определенный момент певец заявил, что устал и готов покинуть шоу, а также обматерил своего помощника. Несмотря на это, исполнитель продолжил съемки.