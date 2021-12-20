Гитарист группы Queen заразился коронавирусом

Гитарист группы Queen Брайан Мэй заразился коронавирусом. Об этом он сообщил в своем Instagram-аккаунте, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Музыкант выложил видео с экспресс-тестом на COVID-19, который показывает положительный результат, и рассказал о своем самочувствии. Он заявил, что болеет уже восьмой день и постоянно испытывает сонливость.

Он призвал всех соблюдать осторожность, носить маски и соблюдать социальную дистанцию. Кроме того, артист попросил посещать мероприятия в закрытых пространствах только в том случае, если риск того стоит.

В сторис Мэй также рассказал, что сам был "невероятно острожен" последние 20 месяцев, но заразился, посетив обед в честь дня рождения друга. Он предположил, что принял неправильное решение.