Измученная постковидным синдромом Лариса Гузеева заподозрила другую причину своего недуга

Телеведущая и актриса Лариса Гузеева после перенесенного в сентябре коронавируса в тяжелой форме все еще мучается от постковидного синдрома и плохо себя чувствует. Телеведущая рассказала в эфире своего шоу "Давай поженимся" на Первом канале про одышку, отеки, проблемы с памятью и другие нарушения, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Гузеева даже заподозрила мистику в своем недуге.

"Сейчас такую глупость спрошу... А, может быть, и нет. Вы верите в сглаз? Может, пример есть. Ну да, что-то я потерялась. Не выберусь никак", - написала телеведущая в Instagram.

Гузеева также пожаловалась на своей внешний вид. "Я сейчас страшная невозможно... Это такой кошмар, когда ты раздутая как шар... Ковидно-гормональные килограммы уходят со скрипом. Жизнь - борьба".

Во время протекания болезни у артистки были проблемы с почками.

Коллеги Гузеевой по шоу также заметили, что у нее изменился голос. Телеведущая призналась, что после COVID-19 часто страдает еще и болями в горле.