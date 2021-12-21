Стало известно о состоянии Марины Хлебниковой после пожара

Певица Марина Хлебникова остается в больнице в стабильно тяжелом состоянии, передает РЕН ТВ со ссылкой на собственный источник, передает Day.Az со ссылкой на РЕН-ТВ.

56-летняя артистка восстанавливается после ожогов, полученных при пожаре в ноябре. Восстановление продлится еще долго.

Утверждается, что певица разговаривает и реагирует на внешние факторы.

Известно, что к Марине Хлебниковой стали ненадолго пускать родных.

Заслуженную артистку России Марину Хлебникову госпитализировали 18 ноября после пожара в ее квартире. Хлебникова получила ожоги и отравление продуктами горения, у нее были повреждены дыхательные пути. Некоторое время она находилась на аппарате искусственной вентиляции легких.