Пенелопа Крус запретила детям регистрироваться в соцсетях

Актриса Пенелопа Крус в беседе с CBS, заявила, что позволит своим детям завести аккаунты в социальных сетях только по достижению 16 лет, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

"Мне очень жаль тех, кто находится сейчас в подростковом возрасте. Мир как будто бы проводит над ними какой-то эксперимент. Для них нет защиты, для их мозга, который все еще развивается", - высказалась Крус.

По мнению артистки, такими ограничениями она помогает 10-летнему Леонардо и 8-летней Луне сохранить свое психическое здоровье. Крус уточнила, что позволяет своим детям смотреть фильмы или мультфильмы, потому что в детстве считала это "невероятным счастьем".

Пенелопа Крус вышла замуж за своего коллегу Хавьера Бардема в 2010 году. Леонардо родился в январе 2011 года, о второй беременности артистки стало известно в феврале 2013 года.