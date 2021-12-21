Отец Бритни Спирс требует от певицы денег

Отец популярной американской певицы Бритни Спирс Джейми подал ходатайство в суд с требованием, чтобы дочь оплатила ему услуги адвокатов. Об этом сообщает People, передает Day.Az со ссылкой на Корреспондент.

Джейми Спирс уверяет, что таким образом его опекунство закончится быстрее.

"Немедленная выплата гонораров адвокатам Джейми необходима для обеспечения того, чтобы его опекунство могло быстро и рационально закончиться, чтобы Бритни могла взять под контроль свою жизнь так, как этого хотят она и Джейми", - сказано в судебных документах.

Данное заявление уже прокомментировал адвокат Бритни Мэттью Розенгарт. По его словам, Джейми Спирсу должно быть стыдно за такое поведение.

"Мистер Спирс получил много миллионов долларов от Бритни. Опекунство было прекращено, и мистер Спирс был с позором уволен с должности. Его ходатайство не только юридически необоснованно, но и просто отвратительно. Это не то, что должен делать отец, любящий свою дочь", - сказал адвокат.