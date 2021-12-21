Бураку Озчивиту грозит 4 года тюрьмы

В Турции начались судебные заседания по делу одного из самых известных турецких актеров Бурака Озчивита.

Недавно Генеральная прокуратура Бейкоза завершила расследование в отношении Бурака Озчивита по обвинению в публичном оскорблении нескольких лиц, и сейчас начались слушания, сообщает издание RusTurkey.com, отмечая, что судья не пустил в зал представителей прессы.

Как стало известно, слушание продолжилось защитой подсудимого Б.Озчивита - в обвинительном заключении, подготовленном Генеральной прокуратурой Бейкоза, указывалось, что актер произнес нецензурные и оскорбительные слова в адрес четырех рабочих во время съемок сериала "Основание. Осман".

Также в обвинительном заключении было предложено приговорить звезду турецкого кино к тюремному заключению на срок от 3 месяцев 15 суток до 4 лет и 1 месяца за публичное оскорбление.

Отметим, что, по заявлению некоторых членов съемочной группы сериала "Основание. Осман", Бурак Озчивит покинул съемочную площадку после оскорблений и ругани в адрес коллег, затем вернулся, снова выругался и ушел - по жалобам сотрудников было начато расследование.

Сам актер не признает вину, заявляя следующее: "Любой, кто меня хорошо знает, знает, что я не тот человек, который может кого-то проклясть. Эти люди используют мое имя, чтобы очернить меня".