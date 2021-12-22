Родиться богатой - самая дьявольская вещь в мире

Американская певица Леди Гага заявила, что, по ее мнению, родиться богатой - это "самая дьявольская вещь в мире". Так она прокомментировала сыгранную ею роль Патриции Реджиани в картине "Дом Гуччи" американского режиссера Ридли Скотта, передает Day.Az со ссылкой на РЕН-ТВ.

Леди Гага рассказала, что исключительно сильно вжилась в роль и переживала моменты, связанные с семьей Гуччи, пока играла Патрицию.

"Мне интересны прежде всего арки характера моей Патриции. Какой она была в юности, до брака с Маурицио? Какой стала после развода с ним? И какой стала, совершив убийство? При этом я как бы двигалась от конца в начало. Это как пазл - чтобы получить полную картину, не имеет значения, с какого места ты начнешь его собирать, главное - не пропустить ни одной детали. Поэтому мне было безумно интересно понять всю ее жизнь", - рассказала Леди Гага.

По ее словам, многие люди, которые слышали об истории убийства в семье Гуччи, считают, что Патриция Реджиани была обычной охотницей за деньгами. Сама Леди Гага считает, что ее героиня просто хотела быть замеченной членами семьи.

"Она была в этой игре одна против всех этих богатых привилегированных мужчин семьи. Я вообще думаю, что родиться в богатстве и с привилегиями - это самая дьявольская вещь в мире. И пока все родственники были заняты борьбой за наследство, они настолько не обращали на нее внимания, что как раз и пропустили момент, когда с ней произошла эта страшная болезненная трансформация, которая в результате привела ее к убийству", - заключила Леди Гага.