Рейнольдс пожаловался на схожесть с Аффлеком и Гослингом

Американский актер Райан Рейнольдс в подкасте Dear Hank & John признался, что его часто путают с коллегами - Беном Аффлеком и Райаном Гослингом. На фоне этого он рассказал, как в одной из пиццерий Нью-Йорка у него нередко спрашивают, как дела у Дженнифер Лопес (певица и возлюбленная Бена Аффлека - "Газета.Ru"), передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

"А я отвечаю: "Отлично, хорошо". Беру пиццу и ухожу", - заявил Рейнольдс.

При этом он подчеркнул, что посещает это заведение уже не первый год и никогда не исправляет людей, которые путают его с голливудским коллегой.

По мнению Рейнольдса, его достаточно легко отличить от Гослинга из-за цвета волос. Помимо этого он предположил, что смотрелся бы куда хуже на роли в "Дневнике памяти". По мнению актера, этот фильм было бы невозможно смотреть, если бы там снимался он, а не Гослинг.