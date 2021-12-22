Киану Ривз подтвердил, что станет супергероем Marvel

Голливудский актер Киану Ривз в интервью ComicBook подтвердил переговоры с Marvel Studios о съемках в одном из фильмов кинематографической вселенной, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Ривз уточнил, что героя, которого он сыграет, пока не выбрали. "Я встретился с Кевином Файги, и он оказался отличным парнем. Но мы все еще ничего не решили, нужно искать что-то подходящее", - уточнил Ривз.

Кевин Файги в 2019 году рассказывал, что хотел бы пригласить звезду "Матрицы" сняться в одной из лент киновселенной Marvel.