https://news.day.az/showbiz/1418819.html Киану Ривз подтвердил, что станет супергероем Marvel
Киану Ривз подтвердил, что станет супергероем Marvel
Голливудский актер Киану Ривз в интервью ComicBook подтвердил переговоры с Marvel Studios о съемках в одном из фильмов кинематографической вселенной, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.
Ривз уточнил, что героя, которого он сыграет, пока не выбрали. "Я встретился с Кевином Файги, и он оказался отличным парнем. Но мы все еще ничего не решили, нужно искать что-то подходящее", - уточнил Ривз.
Кевин Файги в 2019 году рассказывал, что хотел бы пригласить звезду "Матрицы" сняться в одной из лент киновселенной Marvel.
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