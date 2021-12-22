Популярный комик оценил шансы начать карьеру в США

Популярный стендап-комик Нурлан Сабуров рассказал, планирует ли он начать карьеру за границей. Шансы добиться успеха у американских зрителей он оценил в интервью журналу Esquire, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Сабуров, который запланировал несколько концертов в США, признался, что плохо знает английский язык и поэтому будет выступать в американских клубах на русском языке. "Мне не хватает духу сказать официанту "хелло, чикен" - меня уже в пот бросает", - поделился он. Комик объяснил, что ему мешает языковой барьер, и попробовать силы в англоязычном стендапе он сможет только преодолев его.

Также артист отметил, что у него нет цели добиться успеха в США, но при этом он не исключил, что в будущем она может появиться. "С англоязычным стендапом все пока слишком отдаленно - такое ощущение", - заявил он. Сабуров добавил, что ему будет сложно уехать в Америку строить карьеру из-за семьи.