Марина Хлебникова перенесла операцию по восстановлению кожи

Российской певице Марине Хлебниковой провели операцию по восстановлению кожи после ожогов, полученных при пожаре в ноябре. Об этом сообщает Telegram-канал "112", передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Отмечается, что артистке предстоит пройти еще несколько оперативных вмешательств. А после ее ожидают реабилитация и длительное восстановление. Новогоднюю ночь певица проведет в больнице.

Заслуженную артистку России Марину Хлебникову госпитализировали 18 ноября после пожара в ее квартире. Хлебникова получила ожоги и отравление продуктами горения, у нее были повреждены дыхательные пути. Некоторое время она находилась на аппарате искусственной вентиляции легких.

14 декабря певица выложила аудиосообщение, в котором рассказала, что идет на поправку. Она пообещала регулярно выходить на связь с поклонниками.

21 декабря стало известно, что Хлебникова все еще остается в больнице в стабильно тяжелом состоянии.