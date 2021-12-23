https://news.day.az/showbiz/1419114.html Вышел первый тизер фильма "Доктор Стрэндж: В мультивселенной безумия" - ВИДЕО
Вышел первый тизер фильма "Доктор Стрэндж: В мультивселенной безумия" - ВИДЕО
Marvel опубликовала первый тизер фильма "Доктор Стрэндж: В мультивселенной безумия". Ролик размещен на ютуб-канале студии. До этого ролик зрители могли увидеть в кинотеатрах после титров "Человека-паука: Нет пути домой".
Как передает Day.Az со ссылкой на РЕН-ТВ, в новом фильме о Докторе Стрэндже свои роли вновь исполнят Бенедикт Камбербэтч, Рэйчел Макадамс, Бенедикт Вонг и Чиветель Эджиофор. Кроме того, в фильме появится Элизабет Олсен, сыгравшая в фильмах Marvel Алую Ведьму.
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