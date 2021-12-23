Бритни Спирс анонсировала выход новой песни

Американская певица Бритни Спирс впервые за многие годы спела. В Instagram она поделилась видео, снятом в ванной, передает Day.Az со ссылкой на Корреспондент.

Бритни предстала в лиловом топе и черных брюках с заниженной талией, и громко и эмоционально спела.

"Напоминаю себе и миру, кто я! Я здесь, чтобы напомнить моей белой "классной" семье, что я не забыла, что они со мной сделали и что никогда этого не забуду. PS Новая песня в разработке. Я дам вам понять, что я имею в виду", - написала Бритни.

Как известно, последний альбом Бритни Спирс Glory вышел в 2016 году. После этого артистка заявила, что не будет петь и танцевать, пока ее опекуном будет отец.