Голливудский актер Арнольд Шварценеггер подарил жилье бездомным ветеранам на Рождество, о чем сообщил у себя в Instagram, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

На деньги звезды "Терминатора" в Лос-Анджелесе построили 25 небольших домов. "Потрясающе было провести время с нашими героями и поприветствовать их в их новых домах", - написал он.

Сейчас в США более 37 тыс. бездомных ветеранов. Ветераны лишаются недвижимости из-за инвалидности, зависимостей и бедности.