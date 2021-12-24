В Баку впервые прошла церемония награждения премии Global Star Awards, сообщает передает Day.Az со ссылкой на Trend.

Премия была вручена за успехи по итогам года в различных областях культуры и искусства, общественной жизни и СМИ, медицине и бизнесе, туризме и спорте. Ведущим вечера был заслуженный артист Эльнур Керимов.

Среди обладателей премии народные артистки Кенуль Хасиева и Малейка Асадова, заслуженная артистка Эльза Сеидджахан, лауреат национальных конкурсов мугама, ханенде Миралам Мираламов, 26-кратный чемпион мира по кикбоксингу Эдуард Мамедов, певцы Расул Эфендиев и Qurd, режиссер Кянан ММ, актриса Нурана Гамидова, журналист АМИ Trend Вугар Иманов и другие.

Авторы проекта - Рена Ибрагимова и Турал Алекберов, исполнительный продюсер - Ильмирза Агабеков, генеральные продюсеры - Айдын Гусейнов и Джавид Нуреддинли, продюсер - Шамхал Гасанов.

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