Шварценеггер пожертвовал деньги на жилье для бездомных ветеранов в США

Американский киноактер австрийского происхождения, бывший губернатор штата Калифорния республиканец Арнольд Шварценеггер в канун Рождества пожертвовал $250 тыс. некоммерческой организации Village for Vets, которая помогает бездомным ветеранам США. Об этом сообщил американский телеканал Fox LA, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

По его данным, на пожертвование приобрели 25 небольших домов, в которых проведено электричество, установлены системы отопления и кондиционеры. В некоторые из них уже заселились прежде бездомные ветераны ВС США.

"Я рад, что могу что-то отдать той стране, которая дала мне все", - заявил Шварценеггер в интервью Fox LA.

Шварценеггер родился в австрийской деревне Таль близ города Грац в 1947 году. В США он переехал в 21 год и смог сделать успешную карьеру сначала в бодибилдинге, а затем в кино. Мировую славу ему принесли роли в таких боевиках, как "Конан-варвар", "Терминатор" (The Terminator, 1984), "Коммандос" (Commando, 1985), "Хищник" (Predator, 1987), "Вспомнить все" (Total Recall, 1990). Шварценеггер был губернатором штата Калифорния с ноября 2003 года по январь 2011 года.